Viljandi võrkpallitüdrukud tegid vastastele tuule alla

Võrkpalliliidu teatel on viimastel hooaegadel osalenud selles klassis Eesti meistri selgitamiseks kuus võistkonda, kes on mänginud turniirisüsteemis. Tänavu on mängud esmalt kahes neljaliikmelises alagrupis. Alagruppide kaks paremat jätkavad poolfinaalides, alagruppide kolmandad ja neljandad kohtuvad omavahel viienda kuni kaheksanda koha mängudes. Neli kohamängu panevad paika lõpliku paremusjärjestuse.