Kevadine klõps. Lilled tulid ise ampliposti juurde

Tänavune kevad on andnud üksjagu põhjust, miks kõik ei ole kulgenud oma tavapärast ilmarada. Kevade juhatas sisse talv, mis kujunes Viljandi kandis normist soojemaks ja sajusemaks, aga õiget külma justkui polnudki.

Nüüd mais on kevad vinduma jäänud. Korraks jagub veidi sooja, siis on jälle kõledavõitu ning sajab külma vihma. Aprillis aga käis külas suisa südasuvine palavus ning sündis Eesti aprillikuu soojarekord: 27,8 kraadi. Sellise näidu mõõtis 18. aprillil Valga ja 19. aprillil Võru ilmajaam. Sealjuures 12. aprillil oli Narva ilmajaam mõõtnud kuu Eesti miinimumiks –8,4 kraadi. Lundki tuli.

Sedasi käib õhutemperatuur üles-alla ning taimed peavad selle järele oma elurütmi kohandama. Viljandi haljastuse eest hoolitseb osaühing Lill Haljastus. Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Seila Peek ütles hiljuti, et tänavu kulub Viljandi haljastusele umbes 66 000 eurot ehk enam-vähem sama palju kui aasta varemgi. See, millal ja milliseid lilli maha pannakse, sõltub paljuski ilmast.

«Sel aastal istutati esimesed lilled – võõrasemad – aprilli keskel. Mai keskel hakatakse istutama suvelilli ja kõrrelisi ning pannakse üles amplid,» lausus ta. «Liike ja värve on palju, näiteks on esindatud petuunia, pelargoon, tiiviklill, nõiahammas ja stepirohi. Võõrasemasid on umbes 2000 taime, lisaks suvelilli umbes samas koguses. Üles seatakse 44 amplit.»