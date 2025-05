Põhja-Sakala tervitas uusi ilmakodanikke

Valla pressiteate kohaselt olid üritusele kutsutud lapsed, kes on sündinud eelmise aasta 1. septembrist tänavu 31. jaanuarini, kokku 23 last, neist 11 tüdrukut ja 12 poissi.

«Ühiselt veedetud hetked, muusika ja siiras rõõm andsid tunnistust sellest, kui oluline on väikeste sammude tähistamine,» lisas Härm. «Meil on suur rõõm olla osa teie pere loo algusest. Iga uus ilmakodanik on kingitus kogu vallale. Õnne ja edu kõigile lastele ja nende vanematele!»