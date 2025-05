Mullu Vastemõisa avatud poe tulemused on omanike ootusi ületanud, rahul on nad nii käibe kui klientide arvuga.

Eesti suurima jaeketi Coop eelmise aasta netokäive ulatus 856,1 miljoni euroni. Ka Viljandimaal on seis hea, kuid Viljandi ja Abja tarbijate ühistu esindaja tõdevad, et olukord kaubanduses on järjest keerulisem.