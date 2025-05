Heimtali kooli staadioni kõrval paikneva ligi 3100 ruutmeetri suuruse kinnistu hoonestusõigus on oksjonil alghinnaga 17 000 eurot. Viljandi vallavanem Alar Karu märkis, et see asukoht on väga soodne. "Heimtalis on üks paremini välja ehitatud haridusasutusi: mõisakool, suur spordisaal, raamatukogu ja staadion. Miks mitte sinna elama asuda?"