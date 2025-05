GÜMNASISTIDE NÄDAL Noored pinnisid poliitikuid: kas tehisaru muudab hariduse mõttetuks ja miks kirik ei kõneta?

Esimene publiku seast kõlanud küsimus pärast enesetutvustusvooru puudutas õpetajate järelkasvu ning tuli matemaatikaõpetajalt, kes soovis endale kolleege. "Kuidas me saaksime tagada olukorra, et need ägedad inimesed siin, kes tahavad õppida õpetajaks, tahaksid tagasi tulla väikestesse asulatesse ja linnadesse ning õpetada neid ägedaid inimesi, kes väikestes linnades on?"