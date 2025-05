TRIIN LOIDE Elu laenust laenuni

Endale kõrvaklappe otsides olen näinud, et igakuine järelmaksusumma on kirjas suuremalt kui hind väljaostmise korral. Kohe palju-palju suuremalt. Hambaarsti juures on järelmaksupakkumised leti peal kenasti silmade kõrgusel. Internetipanka sisse loginud, on laenupakkumine kohe ekraani kõige ülemises osas, oma depressiivset kontojääki pean kuskilt selle alt otsima. Sulgen reklaamikese ning kui olen mõni aeg hiljem uuesti pangaäppi sisse loginud, on see seal tagasi. Sulgen uuesti ning veidi tõredamalt kui enne. Mul juba on laenud kaelas, jätke mind rahule!