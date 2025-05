KAUPO KASE Kes seisab tervikliku elu eest maakondades?

Aga Viljandimaa inimene elab oma elu keskel, mitte ametkondlike piiride sees. Kõik need valdkonnad on tema jaoks tihedalt seotud. Kui näiteks koolipäeva algusaeg nihkub tunni võrra hilisemaks, tuleb ümber korraldada ka ühistranspordi sõiduplaanid ning lisada uusi väljumisi. Kui pere igapäevane logistika on üles ehitatud nii, et vanemad sõidavad autoga kella kaheksaks tööle Viljandisse ja viivad samal ajal lapsed kooli, siis ei paku hilisem koolipäeva algus mingit leevendust, sest puudub sobiv alternatiivne transport. Lapse äratus jääb endiselt varaseks, sest elu ei kohandu lihtsalt kellaaegade muutmisega.