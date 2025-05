MADIS TIMPSON Maksudest ja mitte ainult: uus lehekülg Eesti tulevikus

Ettevõtete tulumaks muutub taas lihtsaks ja loogiliseks: maksustatakse vaid jaotatud kasumit. See annab ettevõtjatele kindlustunde ning võimaluse suunata rohkem ressursse investeeringutesse, kasvu ja töökohtade loomisesse. Just see põhimõte, mille Reformierakond 2000. aastate alguses ellu viis, aitas Eestil kasvada tugevaks majanduseks. Nüüd, kui meie majandus on hakanud vaikselt, kuid kindlalt taastuma vahepealsetest kriisidest, on aeg anda sellele kasvule hoogu.