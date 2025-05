Valmar Haava Ilusad sõnad maaelust ei kaalu üles kehva ühendust, laenuvõimetust ja kalli hinnaga juhtmeid

See, et minister on esimese ametikuuga jõudnud kõik maakonnad läbi sõita ja kohalikelt inimestelt tagasisidet koguda, on kindlasti tänuväärne.

​Aga need, kes on aastaid maal elanud või seda kaalunud, teavad, et pelgalt heast tahtest ja mõistmisest ei piisa. Ilusad sõnad maaelu olulisusest ei aita, kui inimene ei pääse tööle, kui tal pole kiiret internetti, kui liitumine elektrivõrguga maksab vaat et rohkem kui maja ise ja kui pank keeldub laenu andmast põhjendusega "Turuhind piirkonnas on null". Kõik need küsimused puudutavad ka Viljandimaa inimesi.