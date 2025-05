JUHTKIRI On nii kaitsevägi kui kaitsetahe

Ühelt poolt need õppused kindlasti treenivad osalejaid ja loodetavasti annavad tublisti tarkust ja oskusi kas juurde või aitavad neid meelde tuletada. Aga teisalt teadvustab igal aastal korraldatav õppus, millel on 14 000 või 16 000 osalejat, nii meile endile kui ka piiritagustele, et meil on nii kaitsevägi kui ka kaitsetahe. Ning silma sellistel asjadel kahtlemata peal hoitakse, seda teevad liitlased, aga ka vaenlased.

Kui vaadata eelmise aasta Kevadtormi tulemusi, siis ligi 5000-st kutsutud reservväelasest tuli kohale umbes 70 protsenti ning ainult kümme protsenti jättis kohale ilmumata ilma mõjuva põhjuseta. Tundub, et kui kutse tuleb, siis üldjuhul ka kohale minnakse ning need tulemused on ajas paranenud. Kes innukamalt ning kes ehk tasakesi omaette kirudes, aga minnakse ning ilmselt pole palju neid inimesi, kes ei saaks aru, kui oluline see kõik meile on.