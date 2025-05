Viljandi HC asub homme Põlva Serviti vastu Eesti meistri tiitlit püüdma

Nagu tõdes Viljandi HC peatreener Marko Koks, siis mängupaus on olnud pikk ning nüüd hakkab reaalsus kohale jõudma, et koduse käsipalli tähtsaim seeria ootab ees. "Kolm nädalat on meil paus olnud. Iga päevaga jõuab nüüd järjest rohkem kohale, et finaalseeria hakkab pihta. Vahepeal oli ju koondisepaus ja siis ei mõelnud nii palju selle peale," rääkis Viljandi HC peatreener. "Üle tüki aja on sellest, millal me viimati finaali mängisime. Ja nüüd jälle finaalis mängida on iseenesest päris uhke."