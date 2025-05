Kella 18–23 kestval muuseumiööl on avatud Viljandi, Võhma ja Mõisaküla muuseum, Kondase keskus, Eesti Rahva Muuseumi Heimtali muuseum, Rüki galerii, helilooja Mart Saare muuseum ja Sürgavere radaritorn.

Keskkonnaagentuuri andmehalduse ja seire osakonna radarmeteoroloogia peaspetsialist Tanel Voormansik ütles, et radaritorn on külalisi vastu võtnud ka varasemate muuseumiööde ajal ning huvilisi on saabunud kõikjalt Eestist. Lisaks kaunile vaatele pakutakse ekskursioone, mis algavad kell 17, 19 ja 21.