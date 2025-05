JUHTKIRI Vaiksevõitu õppus läks asja ette

Eile katsetati üleriigilise õppuse käigus meie ohuteavituse süsteeme. Hoiatusi punkt kell 15 kõlama hakkavate sireenide kohta edastati mitmes kanalis ning kell 15 sireenid tööle ka pandi. Nüüd, tagantjärele asja silmitsedes, võib õppust igati kordaläinuks pidada. Nimelt õppisime, et ohuteavitus on meil üsna nigelal tasemel, reaalses ohuolukorras on sireenidest vähe abi ning tekstisõnumite saatmine lonkab tugevasti vähemalt ühte jalga.