Sakala soovis sireeniheli salvestada ja läks Viljandi südalinnas uue valmiva haigla juurde, mis on kiviviske kaugusel turust, mitmest bussipeatusest ja veetornist, mille katusel üks ohusireen asub. Ent mida kell 15 ei olnud, oli sireen.

​Kui me ei oleks teadnud, et sel kellaajal peab undamist kostma, oleksime piltnikuga mõelnud, et mõni tuletõrjeauto sõidab kusagil kaugemal väljakutsele. Liiklusmüras ei olnud üldse mitte midagi kuulda. Veetorni katusel olevad seadmed vaikisid, teine kesklinna sireen töötas, ent mõnisada meetrit eemal ei olnud seda õieti kuulda.