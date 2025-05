Viljandi haigla lõpetas hooajalise külastuskeelu

Patsiente võib vaatamas käia endistel aegadel. Haigla suure maja külastusaeg on esmaspäevast reedeni kella 15–18 ning laupäeval ja pühapäeval kella 12–16. Psühhiaatriakliiniku külastusaeg on esmaspäevast reedeni kella 16–19, laupäeval ja pühapäeval kella 10–16 ning vajalik on eelregistreerimine. Hoolekande- ja rehabilitatsioonikeskuse hoolekande osakonna üldhooldusteenusel olevate patsientide külastusaeg on iga päev kella 13–18, soovituslik on eelregistreerimine. Hoolekande osakonna erihooldusteenustel olevaid patsiente saab vaatama minna tavapäraselt eelneval kokkuleppel.