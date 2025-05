Mehed jäävad naistele endiselt alla

Viljandimaalaste keskmine vanus on 44,39 aastat. Alla 17-aastaste osakaal maakonna elanike seas on 18,5 protsenti, 18–64-aastasi on 56,8 ning 65-aastasi ja vanemaid 24,8 protsenti.



2025. aasta alguses elas Harjumaal 47 protsenti, Tartumaal 12, Ida-Virumaal 10 ning Pärnumaal 6 protsenti Eesti rahvastikust. Teiste maakondade elanike osakaal jääb vahemikku 1–4 protsenti kogu rahvaarvust.



Kõigis maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal, on levinuim rahvus eestlased. Rahvuselt teisel kohal on venelased, kuid neljas maakonnas – Viljandimaal, Järvamaal, Hiiumaal ja Saaremaal – on rohkem ukrainlasi kui venelasi.



Eestlastele, venelastele ja ukrainlastele järgnevad rahvuse levikult valgevenelased, soomlased ja lätlased.