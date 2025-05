Minister Hanno Pevkur: kaitsetööstus on Eestis kõige kiiremini kasvav majandusharu

FreezyFood saaks toota ööpäevas ligi 2500 pakki külm- või vaakumkuivatatud toitu ning selleks kasutatakse kohalikku toiduainet, aga kaitseväele on seda keeruline pakkuda, sest riigihankel ei osteta mitte eraldi toidupakke, vaid sõduripakke, millest põhitoit on vaid üks osa. Ministri hinnangul on lahendusi võimalik leida, aga praegune süsteem väiketootjaid ülemäära ei soosi.