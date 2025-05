Kristel Uustamm Iga inimene saab midagi teha selleks, et tervishoid oleks kvaliteetne ja jätkusuutlik

Kes lahendab terviseküsimused esmatasandil, kui märkimisväärne osa perearste on lähikümnendil süsteemist lahkumas, inimressurssi meditsiiniabi tagamiseks napib ja järelkasv sellega sammu pidada ei suuda? Kui kiirabi ja erakorralise meditsiini (EMO)​ töötajad peavad toime tulema koormaga, mille põhjuseks on sageli elustiiliga seotud haigused ning pöördumised, mis ei ole erakorralised ega eluohtlikud. Mida saame muuta? Ja mida saab iga inimene ise teha, et meie tervishoiusüsteem tulevikus paremini toimiks?