Kõik on valmistatud Hiinas. Ega see väide päris vale olegi. Hiina on maailma suurim tootmiskeskus ja isegi siis, kui ostad midagi kohalikust poest või Euroopa brändilt, on see toode suure tõenäosusega tehtud Hiinas või vähemalt sisaldab sealt pärit komponente.