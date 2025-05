Riigimaja kadus tellingute taha

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi projektidirektor Indrek Henk selgitas, et vahetatakse katusekate. "Tööd puudutavad vaid katust ja sellega seotud elemente," täpsustas ta.

Ehitusleping on sõlmitud ettevõttega Nool Projekt ja töö läheb maksma ligi 260 000 eurot.

Riigimaja katust katab 1990. aastatest pärinev punane savikivi, mis on sammaldunud. Paljud kivid on pragunenud ja lahti, mistõttu on katus hakanud vihmavett läbi laskma.