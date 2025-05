Ilmunud on viies, Halliste juttudega osa mulgi muinasjuturaamatute sarjast "Ämäriguaa luu". Viljandi vald ootab vanu häid toiduretsepte, et panna need oma tuleva aasta kalendrisse, ning mulgid löövad kaasa rahvusvahelises kultuurireisiprojektis, et kogukondadele abiks olla ja välja mõelda uusi nõkse, mis turiste Mulgimaale tooks.