ANDRES LAIAPEA Viljandi vajab uut alkoholipoliitikat

Alkohol. Pilt on illustratiivne.

Alkoholi tarvitamine on sotsiaalne probleem. Sellega ei kaasne kahju mitte üksnes inimese enda tervisele ja avalikule korrale, vaid ka terve hulk muid hädasid. Omavalitsuse võimuses on alkoholi tarvitamist ohjeldada. Peamine meetod selleks on juhtimine eeskuju kaudu.