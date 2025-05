JUHTKIRI Lõputu, aga vajalik võitlus kelmidega

Ent see, et inimloomuse ja selle pahupoolega võitlemine ei ole selline võitlus, millele saaks kunagi punkti panna ja võidu välja kuulutada, ei tähenda, et seda ei tasuks teha. Võitlus peab olema järjepidev ja kindlasti saama piisavalt riigi tuge.

Too viimane tähendab mõistagi raha, et oleks politseinikke ja spetsialiste, kes selle teemaga kogu aeg ja väsimatult tegeleksid. Viljandimaa veebipolitseinik nendib, et töö maht on kasvanud selliseks, et vaja oleks kahte inimest. Praegu, kui Eesti on majanduslikult üsna kraavi sõitnud ning peab maksutõusudega lappima auke, mis tunduvad üha suuremaks kärisevat, ei ole see võimalik. Ent tulevikus tasub see kindlasti käsile võtta.