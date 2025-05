REPLIIK Hurraa: kaks eurot!

Lotohuvilisena vaatan telerist aeg-ajalt lotosaadet ning viimasel ajal on kõrva hakanud üks pealtnäha täiesti kombekas soov võidu puhul õnne soovida. Kuidas teile aga tundub, kui reibas hääl kaadri taga ütleb umbes nii: «Palju-palju õnne teile kõigile! Olete võitnud kaks eurot»?

Muidugi on parem võita kui kaotada. Isegi siis, kui pilet ise maksis sama palju – vähemasti on osturaha tagasi saadud. Aga ehk on siiski pisut liigne kahe euro puhul sedavõrd erutuda. Huvitav, kuidas õnnitletakse inimest, kes läinud reedel võitis Eestis Eurojackpotiga üle 4,8 miljoni euro? Rääkimata 120 miljoni suurusest peavõidust, mis läks taas Saksamaale.