Parimad noored pärimusbändid tulid Viljandist ja Vana-Vigalast

Iga ansambel esitas kuni 12-minutilise kava, millest vähemalt üks pala oli traditsiooniline. Peapreemiad pani välja Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital: noorema rühma võitja sai 500, vanema rühma võitja 1000 eurot. Mõlemal võitjal on ka võimalus esineda tänavusel Viljandi pärimusmuusika festivalil.

"Täna oli väga hea start. Nüüd ootaks, et kui kunagi tulevikus veel kohtume, siis on veel üks korralik samm edasi tehtud," ütles bändidele žürii liige Jalmar Vabarna. "Pange selle õhina pealt aasta lõpuni proovid paika, seadke viis eesmärki, mida te tahate järgmise aasta jooksul saavutada. Kasutage seda materjali, mis te saate täna, et liikuda hästi ruttu edasi."