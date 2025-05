​Nagu rääkis muusik, kollektiivi Keelepeksjad liige Jaak Sooäär, oli Aivar Trallmann 22. aprillil Viljandi pärimusmuusika aidas öelnud, et Keelepeksjad feat. Jaan Pehk jääb viimaseks tema korraldatud kontserdiks. "Ja nüüd on selge, et see kahjuks oligi nii. See viimane kontsert oli mulle ka raske. Aga ta üritas reibast nägu teha ja ajasime veel naljajuttu."