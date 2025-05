INTERVJUU Veebipolitseinik Elerin Tetsmann: kelmuste laineid enam ei ole, on ühtlane lõputu tulv

Kui oleme koha kohvikunurgas välja valinud, otsib Tetsmann oma kotist mobiiltelefoni ja asetab selle hoolikalt lauale. Seejärel kaevub ta uuesti kotti ning võtab välja teise mobiiltelefoni. Ajakirjaniku mõnevõrra rabatud pilgu all ilmub kotist ka kolmas telefon. Mõnevõrra ujedalt selgitab Tetsmann, et ühest küljest on ta paras nutisõltlane, teisest küljest on aga vajalikud kaks töötelefoni ja üks isiklik. Alati võib vajada hädaline abi, tähtis kiri lugemist või kõne vastamist.