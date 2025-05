NÄDALA PREEMIA Tänukiri ja ei sentigi

​Kui aga tahta teistpidi, siis võib täiesti uskuda, et meie eelarved ongi sellises seisus, et ühe väikese maakonnamuuseumi direktori pikk-pikk ametiaeg ning panused ja saavutused jäävad kuskile tabelisse tõmmatud punase joone alla.

See olukord tõstatab küsimusi kultuuritöötajate üldise väärtustamise kohta. Ministeeriumi otsus mitte eraldada summat Pihlaku tunnustamiseks peegeldab ehk laiemat, kultuurivaldkonna alarahastamise probleemi. Pole ju mingi uudis, et kultuuritöötajate töö on sageli nähtamatu, kuid nende panus ühiskonda hindamatu ja palgaks tihti riiklik kultuuritöötaja miinimum ja ei sentigi enam.