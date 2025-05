Lilled. Pilt on illustratiivne.

Kui nüüd mõtlema hakata, siis pole ma emadepäeva täiskasvanuna vist kunagi tähistanud. Ühest küljest sellepärast, et iga päev on või peaks olema emadepäev, mil emale, vanaemale ja vanavanaemale rõõmu valmistada. Või siis vähemalt mitte valmistada nördimust. Teisest küljest pitsitab natuke ka ühiskondlik surve. "Mida su laps sulle emadepäevaks kinkis?" – "Seda, et ta ei valmistanud mulle suuremat pettumust kui tavaliselt" sobiks ju hästi mõneks sketšiks.