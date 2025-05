Need ukrainlannad olid reedel ametis Viljandi Hansa Candle'i tehases. Nadia Ovcharenko (paremal) ütles, et tema kodu jääb Zaporižžja oblastisse, mille Venemaa on okupeerinud, seega tal kuhugi tagasi minna ei ole. Ka Olena Pidkorytova sõnas, et tal ei ole Ukrainas kuhugi naasta, sest kodumaja Harkivi oblastis on puruks pommitatud.

Foto: Elmo Riig