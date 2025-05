Tõde ongi mõnikord valus. Hea juht võtab sellest õppust, loll maksab kätte

Reede, 2. mai oli esimene päev, kui tähelepanuväärselt pikaajaline Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ei pidanud tööle minema. Selle aja jooksul on juhtunud palju, peale on kasvanud uued põlvkonnad ja maailm kõvasti muutunud. Pihlak on nende aastate jooksul näinud suurel hulgal pühendumust, kuid ka lollusi ning tal on, mida meenutada. Temperamentse mehena ei ole ta oma arvamust kunagi enda teada hoidnud ning eriti on teda ärritanud rumalad plaanid. On mis on, kindlasti ei saa keegi öelda, et ta pole oma tööd teinud südame ja kirega.