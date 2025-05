Tuhandete annetatud eurode toel valminud seiklusrajad leiavad rohkesti kasutust

Et Jakobsoni kooli mänguväljaku idee oli kahel linna kaasava eelarve võistlusel napilt võiduta jäänud, hakkas kool mullu aprilli alguses ise väljaku tarvis raha koguma. Annetajate toel valminud madalseiklusraja esimene osa – üheksa eri raskusega rada kokku 16 atraktsiooniga, mille hulgas trosslaskumine – avati juunis. Äsja lisati veel kaks rada ning täiendust said ka senised.

Direktor Tauno Tilk nentis, et kui kool saab igal aastal madalseiklusparki ühe või kaks rada juurde teha, siis see on juba väga hästi. Tema sõnul leiab rada tohutult kasutust: lapsed hullavad seal pikkadel õuevahetundidel ja ka koolipäeva lõpus. "Vanemad tulevad teinekord autoga otse sinna järele, mitte ei oota enam kooli ees. Tõesti seda rada kasutatakse palju ja sellepärast me näeme ka vajadust seda täiendada."