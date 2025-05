V.Õ.M.M. on politseinike korraldatav seiklusmäng, kus tuleb liikuda ühest punktist teise. Igas punktis ootab ülesanne, mis tuleb 15 minuti jooksul lahendada. Mõnes kohas nõuab ülesanne kerget füüsilist pingutust, mõnes jällegi on mõtteharjutused.

​Punkte seab valmis 15 organisatsiooni. Nende seas on eraettevõtteid, riigiameteid ja muid ühinguid. Näiteks Viljandi gümnaasium ootab oma ülesannetega võistlejad Mesimummu lasteaia hoovis. Korraldajate kinnitusel on alati olnud üks ülesannete koostaja Ugala, kel on olnud pakkuda põnevaid mõttemänge.