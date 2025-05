Eesti käsipallikoondisel tuli kodusaalis Põhja-Makedoonia paremust tunnistada

"Käsipall on lihtne mäng: tuleb sisse visata," nentis Eesti koondise peatreener Martin Noodla kohtumise järel. "Täna oli meie realiseerimine alla igasugust arvestust. Reaalsuses olid meil kohad isegi välja mängitud, aga praktiliselt juba teist tsüklit järjest on realiseerimisega jama. Vastas on ikkagi võistkond, kes mängib regulaarselt EM-i ja MM-i finaalturniiridel ja on sealgi resultatiivne," lisas ta.

​Peatreeneri sõnul kaotas meeskond agressiivsuse. "Väga paljuski seisnes see selles, et kui sa ise mängid koha välja ja sisse ei viska, siis on agressiivsust raske saavutada. Kui viskame sisse, on emotsioon teine, on võitlus ka teine."