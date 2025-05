Nõukogude aastapäeva meenutasid paar õit ja lillekorv

9. mail tähistab agressorriik Venemaa Natsi-Saksamaa üle teises maailmasõjas saavutatud võidu 80. aastapäeva. Politsei on teada andnud, et ei keela hukkunute mälestamist, kuid seda tuleb teha väärikalt. Inimesed võivad minna kalmistule, langetada pea, asetada lilled ning mälestada langenuid. Mälestada tuleb aga ilma lippude ja lintideta ehk sümboliteta, mis on agressiooni toetavad ja seadusega keelatud.