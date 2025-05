Aastakümneid on Viljandi järve ääres paadilaenutust pidanud linnale kuuluv Viljandi spordikeskus. Selleks on ostetud paadid ja varustus, ehitatud majake ning paigas on paadisild, kust sõudjad saavad oma teekonda alustada ja mille juures nad selle ka lõpetavad.