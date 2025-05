Viljandi vallavanem Alar Karu teatas pressiteate vahendusel, et see oli tore üllatus, sest sellist hinna kerkimist ei onud osatud vallamajas kuidagi prognoosida. "Aga eks oksjoni tulemused ongi sageli üllatuslikud, sedakorda meie jaoks positiivne muidugi, sest sellise summaga on vallavalitsusel võimalik vallarahva heaolusse juba märkimisväärselt panustada," lisas ta.