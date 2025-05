Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Seila Peek ütles, et linna haljastuse eest hoolitseb praegu Lill Haljastus ning tänavu kulub umbes 66 000 eurot ehk enam-vähem sama palju kui aasta varemgi. See, millal ja milliseid lilli maha pannakse, sõltub tema sõnul paljuski ilmast.

«Sel aastal istutati esimesed lilled – võõrasemad – aprillikuu keskel. Mai keskel hakatakse istutama suvelilli ja kõrrelisi ning pannakse üles amplid,» lausus ta. «Liike ja värve on palju, näiteks on esindatud petuunia, pelargoon, tiiviklill, nõiahammas ja stepirohi. Võõrasemasid on umbes 2000 taime, lisaks suvelilli umbes samas koguses. Üles seatakse 44 amplit.