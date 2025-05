Rahakogumine jätkub. Halliste kogudus avab pühapäevase jumalateenistuse järel kohviku

Emadepäeva kohvik Halliste kooli sööklas on avatud, kuni kaupa või ostjaid jätkub. Kohvikus müüdav kaup on koguduse naiste valmistatud, kogu ettevõtmises löövad usinasti kaasa Vana-Kariste külaseltsi prouad.

Koguduse liige Külliki Asu ütleb, et mure laguneva torni pärast on kogudust liitnud. Kogukonna kaasamise õilsaim näide on tema sõnul see, et Vana-Kariste mees Mati Käära läks ja tegi mituteist minutit droonikaadreid, millest tema õepoeg Andre Allese monteeris kokku reklaamvideo. Ja seda nad tegid tasuta, sest ka neil valutab süda kiriku lagunemise pärast.