JUHTKIRI Mõni on võrdsem kui teine

Aprilli lõpus lahkus ametist Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. Peaaegu 34 aastat tööd muuseumi ja riigiasutuse juhina on kahtlemata silmapaistev saavutus. Ministeeriumi hinnangul vääris see tänukirja. Preemiat Pihlak ei saanud, põhjenduseks toodi see, et riigieelarve on pingeline. Erinevalt Saksast ei läinud Viljandi muuseumi endine direktor pahuksisse osaga oma kollektiivist, vaid ministeeriumi endaga.