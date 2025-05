SIRET SELTER Kas seda oleks saanud vältida? Lapse õnnetus Põhja-Sakala valla lasteaias paneb küsima

Niisugusest juhtumist tuleb minu arvates teha selged järeldused. Kui selgub, et oht jäi kõrvaldamata seetõttu, et mõni tööülesanne jäi täitmata, tähendab vastutuse võtmine ka selle tunnistamist. Sellisel juhul oleks aus ja asjakohane, et vastutav isik astuks näiteks tagasi või vabastataks ametikohalt. See ei ole karistus, vaid vajalik samm, et taastada usaldus ja anda kindel sõnum, et laste turvalisus on kõigi asjaosaliste prioriteet.