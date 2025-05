Vinduv kevad seab mesilaspered ohtu

See ülesvõte Halliste lähedal mesilasi pidavast Mihkel Kaldast pärineb mõne aasta tagant. Tänavu kevadel on mesilastel enamikus paikades linnumagusa valmistamine külma ilma tõttu topanud.

Tänavune kevad on olnud keskmisest märksa jahedam, nii et mesilastel on isegi päevasel ajal nektari kogumisega raskusi ja mesinikud peavad olema väga tähelepanelikud, et nood toidunappuses ei hukkuks.