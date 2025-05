Õpilane heegeldas vastsündinutele mänguasjad

Nagu Viljandi haigla teatas, oli Härsing heegeldatud mänguasjad loovtöö teemaks valinud seepärast, et käsitöö on talle südamelähedane. Loovtöö tegemise käigus oli koos juhendajaga sündinud mõte siduda see heategevusega ja nii jõudsidki kaisukad haigla sünnitusosakonda.