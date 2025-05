Tarvastu lasteaia direktor Tiiu Rõõm märkis, et see on nende lasteaias teine kord seesugust projekti teha. "Nagu ikka, oleme lasteaias üle läinud projektõppele ja lähtume laste huvidest. Tegelikult hakkas kõik juba enne lihavõttepühi, kui arutlesime lastega kanade, munade ja jäneste teemal. Esimene haudeperiood läks aga veidi nässu. Lootsime, et tibud kooruvad just lihavõttepühadeks, kuid juhtus kurb lugu: inkubaator läks katki ja sealt ei tulnud ühtki tibukest."