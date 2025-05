"See on selline armas kontsertetendus, mis on kantud Ellen Niidu "Midrimaa" teemast," rääkis Sakala keskuse juhataja Kati Velner, viidates luulekogule. Ta lisas, et sisse on toodud eluring ja see, milline tähendus on emadel meie jaoks. "Lapsepõlves on soojus ja tarkus ning kui kasvame suuremaks, tuleme ikka ema juurde tagasi."