Viljandi õpilasfirma püüdis oma murumänguga võimalust sõita Ateenasse Eestit esindama

​Yokka asutasid kolm noort. Üks neist, Oleksandr Kosyntsev on varem Sakalale selgitanud, et nende ettevõtte toode on Põhja-Ameerikas tuntud murumäng cornhole, mida ta Šveitsis olles nägi ja mis seisneb selles, et maisiga täidetud kotikesi tuleb märklauale visata. Laua tabamise eest saab ühe punkti ja kui kotike kukub märklaual olevasse auku, siis kolm punkti.