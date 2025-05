JUHTKIRI Kui väike kool on liiga väike?

Kui esimestele klassidele keskenduda, siis tuleb kurvalt nentida, et mõneski koolis on avaldusi kaunis napilt. Loomulikult oleme veel kevades ja erinevalt linnast on valdades avalduste esitamiseks aega küll, aga praktika näitab, et ega see kooliminejate hulk suvega suurt kasva. Pigem isegi kahaneb.

Nii mõnigi lapsevanem valib oma lapsele kaugemal asuva kooli, kui näeb, et kodulähedasse kooli on sügisel minemas väga vähe lapsi. Eks ikka arvestusega, et lapsel oleks piisavalt klassikaaslasi ning kooli ei hakkaks kummitama sulgemisoht. Vanem usub, et mida suurem on kool, seda rohkem võimalusi ja seda parem on sinna õpetajaid leida. Kindlasti leidub peresid, kes soovivadki last väikekooli panna, ent kuskilt maalt läheb piir nii lapsevanemate kui omavalitsuste silmis.