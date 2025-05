TARMO TREI Kohalike teede seisukord halveneb iga aastaga

Maanteed üle Eesti ootavad kevadel remonti, paraku jäävad selle tegemise võimalused aasta-aastalt aina väiksemaks. Transpordiameti värske riigiteede teehoiu rahavajaduse analüüs aastateks 2025–2054 tõi välja, et riigiteede remondivõlg on kasvanud 774 miljoni euroni, olles suurenenud viimase viie aastaga 12 protsenti. Kui aga vaadata kohalike teede olukorda, on pilt veelgi keerulisem.