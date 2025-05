Viljandi gümnaasiumisse esitas avalduse 304 noort, mis on rohkem, kui kooli juhtkond oodata oskas. "Arvasime, et kuna koolide sisseastumise ajaaken on üha sarnasem, võib kaugemalt tulijaid olla vähem," selgitas gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe.